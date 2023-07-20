تعديل وزاري مرتقب في فرنسا

أفادت مصادر مقرّبة من الرئاسة الفرنسية بأنّ تعديلاً وزارياً متوقعاً سيتم الخميس، على خلفية الاحتجاجات وأعمال الشغب التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة.

والاثنين، قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يواجه ضغوطاً، إبقاء رئيسة الوزراء إليزابيت بورن في منصبها. وقالت بورن إنها تريد إجراء "تعديلات" في صفوف الفريق الحكومي.

وكشف مستشار للسلطة التنفيذية في حديث لوكالة فرانس برس أن التعديل الوزاري سيُعلَن الخميس، دون أن يحدد في أي وقت من اليوم. كذلك أشار مسؤول في القصر الرئاسي إلى أنّ التعديل سيجري "على الأرجح" الخميس.

وأمضت رئيسة الوزراء وقتاً طويلاً في قصر الإليزيه الأربعاء بعد اجتماع خُصّص للألعاب الأولمبية. وبحسب المسؤول في القصر الرئاسي، تناولت النقاشات التعديل الوزاري.

وأفاد عدد من المستشارين الوزاريين بأن "الرئيس لا يريد تعديلاً وزارياً كبيراً، تضغط رئيسة الوزراء لإجرائه". فيما قال مستشار في صفوف الغالبية إنّ التعديل قد يشمل "خمس أو ست" وزارات.