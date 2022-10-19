قرغيزستان: السلام مع طاجيكستان مستحيل حاليا

قال وزير الدفاع في قرغيزستان باكتيبيك بيكبولوتوف، اليوم الأربعاء، إن السلام مع طاجيكستان مستحيل حاليا، بعد شهر من سلسلة من الاشتباكات التي قُتل فيها نحو مئة شخص بين هذين البلدين الواقعين في آسيا الوسطى.

واقترح الجنرال بيكبولوتوف، تدخل قوات لحفظ السلام من منظمة معاهدة الأمن الجماعي، التحالف العسكري الذي تقوده موسكو وتنتمي إليه الجمهوريتان السوفياتيتان السابقتان.

وقال بيكبولوتوف، في مؤتمر صحفي في العاصمة القرغيزية بشكيك: "التقيت مؤخرا الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي البيلاروسي ستانيسلاف زاس، وأبلغته بأنه لن يكون هناك سلام بين قرغيزستان وطاجيكستان؛ لأن شعب قرغيزستان لديهم حقيقته والشعب الطاجيكي لديه حقيقته".

واندلعت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في منتصف أيلول/سبتمبر على الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان، ما أسفر عن مقتل نحو مئة شخص حسب سلطات البلدين.

وأضاف بيكبولوتوف: "للأسف لن تنتهي الحرب عند هذا الحد"، على الرغم من توقيع وقف لإطلاق النار.

ويتنازع البلدان جزءا من الحدود المشتركة منذ تفكك الاتحاد السوفيتي، في إطار توتر من أجل الوصول إلى الموارد ولا سيما المياه.

وأضاف بيكبولوتوف: "لن يكون هناك سلام حتى يأتي حكم بيننا، على سبيل المثال منظمة معاهدة الأمن الجماعي" لضمان "وقف إطلاق نار" و"سحب الأسلحة الثقيلة من الحدود".

وأوضح أن بلاده ستشتري من بيلاروس بطاريات صواريخ مضادة للطيران اس-125 "بيتشورا-2بي ام" يفترض أن يتم تسليمها "بحلول نهاية الشهر" وستوضع في مدينة باتكن الحدودية التي قصفت خلال مواجهات أيلول/سبتمبر.