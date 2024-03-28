المكسيك.. موجة حرائق الغابات تودي بحياة 4 أشخاص

قال الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إن موجة حرائق الغابات التي تشهدها البلاد قد أودت بحياة ما لا يقل عن أربعة أشخاص، وفق وكالة "رويترز".

وأضاف الرئيس أوبرادو في تصريح صحفي الأربعاء، أن الوفيات المسجلة كانت جميعها في ولاية مكسيكو المحيطة بالعاصمة، والأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد.

ويوجد حاليا قرابة 116 حريقا نشطا في الغابات في جميع أنحاء المكسيك.

وتسنّى توثيق قرابة 400 حريق حتى 15 مارس/ آذار، امتدت إلى قرابة 32 ألف فدان، كما سُجلت بعض الحرائق في أقصى الجنوب بولاية تشياباس على الحدود مع غواتيمالا.

وتشير بيانات رسمية إلى أن الحرائق تعود لأسباب منها ارتفاع درجات الحرارة، وإشعالها عمدا، فضلا عن الأنشطة الزراعية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية استمرار درجات الحرارة المرتفعة، وندرة سقوط الأمطار في مناطق الحرائق حتى 30 مارس/آذار الجاري على الأقل.