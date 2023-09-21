أرمينيا تتّهم أذربيجان بإطلاق النار على مواقعها الحدودية

أعلنت أرمينيا، ليل الأربعاء، أنّ أذربيجان أطلقت النار على مواقع تابعة لها على طول الحدود بين البلدين العدوين.

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان إنّ "وحدات الجيش الأذربيجاني أطلقت نيران أسلحة خفيفة على المواقع القتالية الأرمينية بالقرب من سوتك"، في إعلان أتى بعيد إعلان باكو استعادتها السيطرة على منطقة ناغورني قره باغ التي كان يسيطر عليها الانفصاليون الأرمن منذ عقود.

ومثل هذه الاشتباكات الحدودية بين أرمينيا وأذربيجان ليست نادرة، لكنّها تأتي هذه المرة بعد ساعات من استسلام الانفصاليين الأرمن في ناغورني قره باغ في أعقاب عملية عسكرية خاطفة شنّتها باكو على الجيب المتنازع عليه.

ورفضت يريفان مدّ يد العون للانفصاليين في قره باغ للتصدّي للهجوم الأذري، قائلة إنّها لا تريد الانجرار إلى حرب جديدة مع أذربيجان.

وكانت حرب سابقة دارت بين البلدين في 2020 وانتهت بهزيمة عسكرية لأرمينيا التي اضطرت إلى التنازل عن مناطق داخل إقليم قره باغ وحوله.

ومن المقرر أن يعقد انفصاليو قره باغ وحكومة باكو اجتماعاً الخميس في مدينة يفلاخ الأذربيجانية لإجراء محادثات أولية حول "إعادة دمج" الجيب في أذربيجان.