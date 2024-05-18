الذكاء الصناعي.. وسيلة "داعش" الجديدة لتجديد دمائه والانتشار

سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الضوء على استخدام تنظيم داعش المتشدد للذكاء الاصطناعي لنشر الدعاية الخاصة به وتجنيد أعضاء جدد مقابل تكلفة بسيطة.

وأشارت الصحيفة إلى مقطع فيديو مدته 92 ثانية جرى تداوله بعد 4 أيام من هجوم التنظيم على حفل موسيقي في العاصمة الروسية موسكو، في مارس/آذار الماضي، ونشره التنظيم المتشدد على إحدى منصاته.

ولفتت إلى أن مذيع أخبار ظهر في الفيديو يرتدي خوذة وزيًا عسكريًا، معتبرا أن هجوم موسكو جاء نتيجة "السياق الطبيعي للحرب المشتعلة بين التنظيم والدول التي تحارب الإسلام".

وأكدت الصحيفة أن هذا الفيديو تم إنشاؤه بوساطة الذكاء الاصطناعي، عبر برنامج يسمى "نيوز هارفست"، وليس حقيقيًا.