الذكاء الصناعي.. وسيلة "داعش" الجديدة لتجديد دمائه والانتشار
سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الضوء على استخدام تنظيم داعش المتشدد للذكاء الاصطناعي لنشر الدعاية الخاصة به وتجنيد أعضاء جدد مقابل تكلفة بسيطة.
وأشارت الصحيفة إلى مقطع فيديو مدته 92 ثانية جرى تداوله بعد 4 أيام من هجوم التنظيم على حفل موسيقي في العاصمة الروسية موسكو، في مارس/آذار الماضي، ونشره التنظيم المتشدد على إحدى منصاته.
ولفتت إلى أن مذيع أخبار ظهر في الفيديو يرتدي خوذة وزيًا عسكريًا، معتبرا أن هجوم موسكو جاء نتيجة "السياق الطبيعي للحرب المشتعلة بين التنظيم والدول التي تحارب الإسلام".
وأكدت الصحيفة أن هذا الفيديو تم إنشاؤه بوساطة الذكاء الاصطناعي، عبر برنامج يسمى "نيوز هارفست"، وليس حقيقيًا.
ونقلت عن ريتا كاتز المؤسسة المشاركة لمجموعة "سايت إنتليجنس" التي تتتبع الحركات الإرهابية على الإنترنت قولها إن البرنامج الذي تم تصميمه ليشبه بثًا إخباريًا حقيقيًا، لم يتم الإبلاغ عنه من قبل.
وأضافت كاتز: "يمثل ظهور الذكاء الاصطناعي كأداة دعاية مهمة، مع اكتساب الشركات التابعة لتنظيم داعش القوة".
وتابعت: "بالنسبة لداعش، الذكاء الاصطناعي يعني تغيير قواعد اللعبة. ستكون هذه طريقة سريعة للانتشار ونشر هجماتهم الدموية في كل ركن من أركان العالم تقريبًا".