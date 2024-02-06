روسيا تتهم بايدن بشن هجمات على سوريا والعراق لتحقيق دعم انتخابي

اتهمت روسيا، الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، بشن هجمات في العراق وسوريا لتعزيز صورته مع "احتدام" سباق الانتخابات الرئاسية، وليس رداً على هجوم أسفر عن مقتل جنود أمريكيين.

وبدأت الولايات المتحدة، الجمعة، غارات جوية على عشرات الأهداف المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني والفصائل المتحالفة معه بعد مقتل 3 جنود أمريكيين في هجوم اتهمت واشنطن فصائل متحالفة مع إيران بتنفيذه.

وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن حول الغارات بناء على طلب موسكو، إنه "لا يوجد مبرر للهجمات الأمريكية".

وأضاف: "نرى في محاولات استعراض العضلات رغبة في التأثير على المشهد السياسي الداخلي في أمريكا بالمقام الأول، ورغبة في تصحيح الصورة الكارثية للإدارة الأمريكية الحالية على الساحة الدولية مع احتدام حملة الانتخابات الرئاسية".

ويتوجه الناخبون الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع في نوفمبر/تشرين الثاني لانتخاب رئيس للسنوات الأربع المقبلة.

وبرر روبرت وود نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة الضربات الأمريكية في سوريا والعراق وقال إنها نفذت بموجب المادة 51 من الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة، التي تعطي الحق الفردي أو الجماعي للدول في الدفاع عن النفس ضد أي هجوم مسلح.