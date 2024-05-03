مخترعة إيرانية خلف القضبان منذ 1700 يوم بتهم لم تثبت

وسجلت كعضو في مؤسسة النخبة الوطنية اختراعين في إيران، وحصلت على الميدالية الذهبية في مسابقة المخترعين الدولية عام 2008 من زغرب عاصمة كرواتيا، وذلك قبل إلقاء القبض عليها.

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، أن مريم حسيني هي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "عصر كربون سازه " المعرفية، التي أنجزت عشرات المشاريع في مجال صناعة المواد المركبة.

وبين أنه قبل اعتقال مريم، كان لديها 34 موظفًا توفر لهم سبل عيشهم، ورغم أن مريم تعتبر نفسها "ثروة وفخرا للوطن"، إلا أن الحكومة فرضت عليها وعلى عائلتها شروطًا "جهنمية" خلال الـ4 سنوات الماضية.

الاستجواب

وجرى استجواب مريم مرتين منذ اعتقالها، الأولى كانت لمدة 6 أشهر من قبل وزارة الاستخبارات، والثانية كانت من قبل منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني لفترة 7 أشهر في مركز الاحتجاز، الذي قال المحققون إنه كان "عند سفح الجبل".

وأبلغ مصدر مطلع الموقع بأن مريم حسيني، أمضت 412 يومًا في الحبس الانفرادي غير الرسمي "واحد-ألف" الواقع شمال شرقي طهران، دون أن يُسمح لها حتى برؤية ابنها، الذي كان يبلغ من العمر 15 عامًا في ذلك الوقت.