ملياردير أمريكي يوقف تمويل جامعة هارفارد بسبب "معاداة السامية"

أوقف الملياردير الأمريكي كينيث غريفين، تمويله لجامعة هارفارد، بسبب "انتشار معاداة السامية" في صفوف طلابها.

وأعلن في مؤتمر جمعية الصناديق المدارة في ميامي، أمس الثلاثاء، أنه توقف عن التبرع في الوقت الحالي.

وتصدر غريفين العناوين في أبريل 2023 عندما تبرع بمبلغ 300 مليون دولار لكلية الآداب والعلوم بجامعة هارفارد؛ ما رفع إجمالي مساهماته المالية لأكثر من نصف مليار دولار.

وكشفت صحيفة نيويورك تايمز، في وقت سابق، أن الملياردير الأمريكي طالب مسؤولي الجامعة "بالدفاع بحزم عن إسرائيل"، بعد أن خرج الطلاب في مظاهرات وسط الحرم الجامعي أدانوا من خلالها إسرائيل بعد أحداث 7 أكتوبر.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن مثل هذه المطالب تتعارض مع سياسة الجامعة نفسها، وهي "تعزيز حرية التعبير".

وذكرت أن رعاة الجامعات "يمارسون ضغوطا" عليها لإدانة أي انتقاد لإسرائيل، وخصت جامعات ستانفورد ونيويورك وبنسلفانيا.