اعتقال فلسطيني بزعم محاولته اختطاف إسرائيلية

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، اعتقال فلسطيني من مدينة طبريا شمال إسرائيل، بزعم محاولته اختطاف إسرائيلية على خلفية قومية.

وفي التفاصيل، ذكر موقع "واللا" العبري أنه وفي وقت سابق ورد بلاغ من شابة إسرائيلية في العشرينيات من عمرها مفاده أن مجهولًا حاول اختطافها، وإجبارها على ركوب سيارته في شارع ديفيد رامز في طبريا.

وقال الموقع العبري إن "ضباطًا من شرطة المنطقة الشمالية الإسرائيلية وصلوا إلى مكان الحادث، وبدؤوا في البحث في الشوارع المجاورة، وبعد وقت قصير تمكنوا من تحديد مكان المشتبه به، وهو فلسطيني يبلغ من العمر 51 عامًا".

وأوضح الموقع أن "الشرطة الإسرائيلية ألقت القبض على الفلسطيني واعتقلته، ونقلته إلى مركز الشرطة في المدينة لاستجوابه".

ووفق الشرطة، بعد التحقيق الأولي مع الفلسطيني تبين أن هذا الحادث ذو خلفية قومية، حيث حاول اختطاف الشابة الإسرائيلية، وتم تسليمه إلى جهاز الأمن العام (الشاباك) لاستكمال التحقيقات.

وتأتي الحادثة الأولى من نوعها داخل المدن المختلطة بالإسرائيليين والفلسطينيين، بعد أن رفعت إسرائيل حالة التأهب إلى الدرجة القصوى.

ووفق تقارير عبرية، تقدر المنظومة الأمنية الإسرائيلية وجود نية لدى المنظمات الفلسطينية والمسلحين لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية خلال الفترة المقبلة.