"التايم": عقبات أمام طموح أوكرانيا لصناعة الأسلحة

رغم أن كييف تحاول تقليل اعتمادها على الأسلحة الغربية عبر اللجوء للتصنيع المحلي، إلا أن مجلة "التايم" الأمريكية ترى أن الطموح الأوكراني يصطدم بعدة عقبات، من بينها التمويل والتراخيص.

ويقول التقرير إن "جميع الضربات الأخيرة تقريبًا ضد أهداف في روسيا لم تأت من مخزونات أجنبية، بل من المصانع والورش السرية الأوكرانية"، مشيرًا إلى أن قدرة الدولة السوفيتية السابقة على إنتاج ما يكفي من الأسلحة لجيشها، ستُشكل عنصرًا أساسيًا في استراتيجيتها الحالية لهزيمة الروس، وعلاج نقص الإمدادات الغربية، وفقا لمقابلة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع وكالة أسوشيتد برس.

لكن لكي تنجح هذه الاستراتيجية، بحسب التقرير، ستحتاج أوكرانيا إلى التغلب على مجموعة من التحديات، كما يتعين عليها التوفيق بين صناعة الأسلحة القديمة والمتضررة، وتصميم الأسلحة كتلك المتقدمة من الحلفاء الغربيين، وخاصة الولايات المتحدة.