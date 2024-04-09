في الـ"7 المتأرجحة".. الناخبون الأمريكيون يختبرون سياسات تصويت جديدة

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن الناخبين الأمريكيين سيجدون عملية التصويت أسهل، أو أصعب، اعتمادًا على الولاية الأمريكية التي يعيشون فيها، من بين 7 ولايات متأرجحة.

وجعلت تلك الولايات الأمريكية السبعة القواعد التي تحكم الانتخابات إما أكثر صرامة أو أكثر مرونة في الفترة التي سبقت انتخابات عام 2024، وذلك بفعل تأثير الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وفق الصحيفة.

وأوضحت "واشنطن بوست" في تقرير لها أن بعض الولايات غيرت في انتخابات عام 2020 وما بعدها، سياسات التصويت الخاصة بها، بهدف توفير المزيد من الخيارات في ذروة جائحة كورونا، حيث قام الكثيرون بتخفيف معايير التصويت عبر البريد، وأرسل البعض بطاقات اقتراع غيابي أو طلبات اقتراع إلى جميع الناخبين.

كما قام مسؤولو الانتخابات بتركيب صناديق الاقتراع، ووضعوا برامج تصويت على جانب الرصيف، وفي بعض الحالات قاموا بتمديد المواعيد النهائية لإعادة بطاقات الاقتراع الغيابي.

قوانين أكثر صرامة

وبفعل الضغوطات التي يمارسها الحزب الجمهوري، وتحديدًا الرئيس السابق دونالد ترامب، بهدف فرض قوانين أكثر صرامة في الولايات المتأرجحة، وهي: ميشيغان، كارولينا الشمالية، جورجيا، بنسلفانيا، ويسكونسن، أريزونا، نيفادا، عملت بعض الولايات على تشديد بعض الإجراءات، مثل متطلبات هوية الناخب والقيود على التصويت عبر البريد، تحقيقًا لنزاهة الانتخابات والابتعاد عن مزاعم التشكيك التي قد تُرافق التصويت في هذه الولايات الحاسمة.

ورأت الصحيفة أن التصويت في ميشيغان سيكون أسهل بالنسبة للعديد من الأشخاص هذا الخريف، مما كان عليه قبل 4 أعوام، وسيكون هناك 9 أيام من التصويت المبكر، وستحتوي جميع بطاقات الاقتراع البريدية على رسوم بريدية مدفوعة مسبقًا، وسيكون لكل مجتمع صندوق إسقاط واحد على الأقل لبطاقات الاقتراع الغيابي، بسبب الإجراء الذي اعتمده الناخبون بدعم من كبار الديمقراطيين في الولاية.

في المقابل، سيشهد أولئك الذين يدلون بأصواتهم في ولاية كارولينا الشمالية، حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية تشريعية، تغيرات جذرية في الاتجاه المعاكس، وفق الصحيفة.

ولأول مرة في الانتخابات الرئاسية، سيتعين على الناخبين هناك إبراز بطاقة هويتهم، ومن المتوقع أن يتم إلغاء المزيد من الأصوات بسبب المواعيد النهائية الجديدة لعودة الاقتراع الغيابي، فيما ستقرر المحاكم قريبًا ما إذا كانت ستسمح بدخول قانون إلى حيز التنفيذ من شأنه أن يعيد تشكيل مجالس الانتخابات في الولاية، وقد يؤدي إلى عدد أقل من مواقع التصويت المبكر.