زيلينسكي: روسيا تزيد الضغوط والقتال يشتد في دونيتسك

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد إن معارك ضارية تدور في منطقة دونيتسك في الشرق مع تكثيف روسيا الضغوط قبل الذكرى الأولى لغزوها بلاده.

وأضاف زيلينسكي في خطابه المسائي المصور "الأمور صعبة جدا في منطقة دونيتسك.. معارك ضارية... لكن مهما كان الأمر صعبا ومهما كانت الضغوط هناك، يجب أن نتحمل... لا بديل أمامنا سوى الدفاع عن أنفسنا والنصر".