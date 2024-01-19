"نحن نقف مع إسرائيل".. لافتة وسط طهران تثير الجدل

أثارت لافتة كُتب عليها "نحن نقف مع إسرائيل" على أعلى جسر في العاصمة طهران، جدلًا بشأن من وضع هذه اللافتة.

وقالت محطة "إيران إنترناشيونال" إن من قام بوضع اللافتة، هو الناشط السياسي الإيراني وحيد بهشتي، الذي زار إسرائيل مؤخرًا.

وأشارت المحطة، التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرًّا لها، إلى أن الناشط، علّق اللافتة على أحد جسور العاصمة الإيرانية ليلًا.

وكُتب على اللافتة البيضاء الكبيرة باللون الأحمر: "نحن نقف مع إسرائيل"، و"وحيد صوتنا"، في إشارة إلى الناشط بهشتي.