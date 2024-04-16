إسرائيل تبحث عن "مكسب ثمين" في تأخير ردها على إيران

ويبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المقلّ كثيراً في تصريحاته منذ الهجوم الإيراني، يأخذ وقته لاتّخاذ قرار بين توجيه ضربة سريعة وقوية قد تُشعل المنطقة، أو التريّث لحصد مكاسب دبلوماسية أهم، بحسب ما أوردت "العربية.نت".

ولم يخاطب نتنياهو الإسرائيليين، إنما ترأس منذُ الهجوم الإيراني اجتماعين لحكومة الحرب، وتواصل هاتفيا مع الحليف الأمريكي لبلاده، فيما اكتفى مكتبه بتوزيع صورتين للاجتماعين على وسائل الإعلام.

وفي رسالة مقتضبة نشرها مكتبه على منصة "إكس"، دعا نتنياهو، أمس الاثنين، "المجتمع الدولي إلى أن يبقى موحدا لمقاومة هذا العدوان الإيراني الذي يهدد السلام العالمي".

تحالف تكتيكي

وبينما ما زال الغموض سائدًا بشأن ما قد يكون عليه رد إسرائيل على هجوم مباشر هو الأول لإيران ضد أراضيها، تسعى إسرائيل منذ سنوات عدة إلى تشكيل تحالف تكتيكي تقوده الولايات المتحدة، ويضم المملكة المتحدة وفرنسا وبلدانا في المنطقة، على غرار الأردن.

وقال العسكري السابق ومدير معهد دراسات الأمن القومي، تامير هايمان في تدوينة عبر منصة "إكس"، إن ذلك التحالف التكتيكي في مواجهة إيران "سيحد من حرية تحركها في الرد"، وهو ما من شأنه أن يدفع إسرائيل إلى إرجاء أي ردود انتقامية؛ تجنّباً لإثارة استياء حلفائها.

تحالف غير مسبوق

ونقلت "العربية نت" على لسان المحلل السابق في وزارة الخارجية الإسرائيلية، كاليف بن-دور، "سيكون من المفيد الحفاظ على هذا التحالف الدفاعي الغربي والإسرائيلي، الذي يكاد يكون غير مسبوق، لذا فإن الأمر يتجه أكثر إلى ضبط النفس".

وأشار بن-دور، وهو أيضًا نائب رئيس تحرير صحيفة "فاثوم" المتخصصة، إلى أنه "لا يمكن في الشرق الأوسط أن تتعرض لهجوم بأكثر من 300 مسيّرة وصاروخ من دون فعل شيء".