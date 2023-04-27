جنرال أمريكي: غالبية القوات الروسية لم تتأثر سلبا بـ"غزو" أوكرانيا

أبلغ الجنرال كريستوفر كافولي، قائد حلف "الناتو" في أوروبا، لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب أن القوات البرية الروسية تدهورت "إلى حد ما" بسبب الحرب في أوكرانيا، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه ما يزال لديهم "الكثير من القوة النارية المتبقية في ترسانتهم".

وقال كافولي: "خسر سلاح الجو القليل جدا، حيث فقد 80 طائرة، فيما فقدت البحرية سفينة واحدة ".

ونقلت شبكة سي أن أن عن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي الجنرال مارك ميلي قوله في وقت سابق إن هذه الخسائر ليست سوى جزء يسير من إجمالي القوة العسكرية الروسية.