اليمين الفرنسي يرشح بارديلا لمنصب رئيس الوزراء

أعلن حزب التجمع الوطني الفرنسي (اليمين المتطرف) اليوم ترشيح رئيسه جوردان بارديلا لمنصب رئيس الوزراء في فرنسا.

وقال نائب رئيس الحزب سيباستيان شونو في تصريحات نقلتها وكالة "فرانس برس" إنّ بارديلا، الذي ترأس قائمة حزبه في الانتخابات البرلمانية الأوروبية سيكون مرشح الحزب لرئاسة الحكومة المقبلة.

وغداة حل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعية الوطنية ودعوته إلى انتخابات تشريعية مبكرة إثر فوز اليمين المتطرف الفرنسي في الانتخابات الأوروبية، قال شونو: "انتُخب جوردان بارديلا نائبًا أوروبيًا، وهو حصل تاليًا على المباركة الشعبية" مضيفًا "إنه مرشحنا" لرئاسة الوزراء".

ويتزعّم جوردان بارديلا حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف، الذي فاز في الانتخابات الأوروبية، بنسبة 31.5% من الأصوات.

وألحق السياسي الشاب هزيمة ساحقة بالمعسكر الرئاسي الذي حصلت مرشحته فاليري أيير على 15.2% من الأصوات، يليها بنتيجة متقاربة "الديمقراطيون الاجتماعيون" وفق النتائج الأولية.

وتزعّم بارديلا قائمة حزبه للانتخابات الأوروبية للمرة الثانية تواليًا، رغم أنه لا يتجاوز سن الـ 28 عامًا.