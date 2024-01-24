روسيا تنتقد الموافقة التركية على انضمام السويد للناتو

انتقد نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي (الشيوخ) كونستانتين كوساتشيف، تركيا، بعد تصديقها على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قائلًا: "إن من المؤسف اتخاذ تركيا القرار النهائي بشأن عضوية السويد في الناتو".

ووافق، أمس الثلاثاء، البرلمان التركي على طلب السويد، الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وسيتم تقديم المرسوم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان للتوقيع عليه.