روسيا تنتقد الموافقة التركية على انضمام السويد للناتو
انتقد نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي (الشيوخ) كونستانتين كوساتشيف، تركيا، بعد تصديقها على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قائلًا: "إن من المؤسف اتخاذ تركيا القرار النهائي بشأن عضوية السويد في الناتو".
ووافق، أمس الثلاثاء، البرلمان التركي على طلب السويد، الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وسيتم تقديم المرسوم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان للتوقيع عليه.
وأضاف كوساتشيف في منشور عبر قناته على "تلغرام"، "أن البرلمان التركي يضيع الفرصة التاريخية لتركيا للعمل من أجل مصلحة الإنسانية جمعاء".
وتابع: "بالنسبة لأنقرة، كان السماح للسويد بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي مسألة تتعلق بالسياسة الداخلية، وعلى ما يبدو، حصلت على كل ما تريده، ولهذا السبب صادقت على عضوية السويد".
وقدمت السويد طلبا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي مع فنلندا في عام 2022، على خلفية اندلاع الصراع العسكري بين روسيا وأوكرانيا، إلا أنَّ أنقرة عطّلت الانضمام، ووضعت شروطا أمام ستوكهولم للحصول على العضوية.