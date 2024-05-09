مخاوف من أزمة سياسية عميقة في ألمانيا بعد تقدم اليمين المتطرف

شهدت الساحة السياسية في ألمانيا، مؤخراً، تحولًا كبيرًا، مع اكتساب حزب ”البديل من أجل ألمانيا“ اليميني المتطرف قدرًا كبيرًا من الاهتمام؛ ما أثار المخاوف من حدوث أزمة سياسية عميقة.

وبحسب تقرير نشرته منصة Project-Syndicate للتحليلات السياسية، بدا أن "التفكير الصفري" المنتشر في ألمانيا يغذي صعود اليمين المتطرف.

"والتفكير الصفري" أو "التحيز الصفري" يعني السعي لربح الذات وخسارة الآخرين، أو إقصاء الغير بأي ثمن كان، وكسب الحرب على حساب الآخرين.

وفي حين أن السخط العام بشأن الهجرة وإجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يتصدران عناوين الأخبار في البلاد غالبًا، إلا أن الركود الاقتصادي هو أحد العوامل المهملة ولكن الحاسمة التي تسهم في هذا الاهتمام.

ويواجه "البديل من أجل ألمانيا"، الحزب الذي بلغت شعبيته في استطلاعات الرأي 22% على المستوى الوطني، نصيبه من الفضائح، بدءًا من الاجتماعات السرية مع النازيين الجدد إلى اتهامات التجسس ضد مرشحه الرئيس لانتخابات البرلمان الأوروبي.

لكن رغم هذه النكسات، فإن السياق الأوروبي الأوسع، والذي يتسم بصعود الحركات المتطرفة، مثل: حزب خيرت فيلدرز من أجل الحرية في هولندا، يعمل على تغذية المخاوف في ألمانيا بشأن صعود اليمين المتطرف الذي لا يمكن كبحه.