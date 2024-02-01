صواريخ أمريكية عالية الدقة في طريقها إلى أوكرانيا

قالت نائب وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند، إن صواريخ "GLSDB" الموجهة عالية الدقة تم نقلها من الولايات المتحدة، وهي في طريقها بالفعل إلى أوكرانيا.

وأكدت نولاند للصحفيين خلال زيارتها العاصمة الأوكرانية كييف، إن "هناك قنابل صغيرة القطر في طريقها إلى الجبهة أيضا".

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، عزمها تزويد أوكرانيا بقنابل أرضية صغيرة القطر كجزء من مبادرة المساعدة الدفاعية التي تقدمها الوكالة الأمريكية للذكاء الاصطناعي.

ويتضمن برنامج المساعدات الأمريكية شراء أسلحة جديدة من السوق لأوكرانيا، على عكس مبادرة المساعد الرقمي الشخصي، التي بموجبها تتلقى كييف مساعدات عسكرية من مستودعات "البنتاغون".