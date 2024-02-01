صواريخ أمريكية عالية الدقة في طريقها إلى أوكرانيا
قالت نائب وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند، إن صواريخ "GLSDB" الموجهة عالية الدقة تم نقلها من الولايات المتحدة، وهي في طريقها بالفعل إلى أوكرانيا.
وأكدت نولاند للصحفيين خلال زيارتها العاصمة الأوكرانية كييف، إن "هناك قنابل صغيرة القطر في طريقها إلى الجبهة أيضا".
وفي وقت سابق، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، عزمها تزويد أوكرانيا بقنابل أرضية صغيرة القطر كجزء من مبادرة المساعدة الدفاعية التي تقدمها الوكالة الأمريكية للذكاء الاصطناعي.
ويتضمن برنامج المساعدات الأمريكية شراء أسلحة جديدة من السوق لأوكرانيا، على عكس مبادرة المساعد الرقمي الشخصي، التي بموجبها تتلقى كييف مساعدات عسكرية من مستودعات "البنتاغون".
وصاروخ "GLSDB" هو نتيجة تطوير مشترك بين شركتي "بوينغ "و"ساب"، يقوم على إضافة محركً صاروخي إلى قنبلة جوية، وقد تم تكييفه للإطلاق باستخدام أنظمة إطلاق صاروخية متعددة.
وتدعي شركة "ساب" أن مدى هذه الذخائر الموجهة بدقة يتجاوز 150 كيلومترًا.
وتم الإعلان عن إدراج "GLSDB" في إحدى حزم المساعدات العسكرية لأوكرانيا في شباط/فبراير من العام الماضي.
ومع ذلك، يقول المسؤولون الأمريكيون، إن الأموال اللازمة لدعم أوكرانيا نفدت في كانون الأول/ديسمبر، وإلى أن يوافق الكونغرس على مخصصات جديدة، فإنهم غير قادرين على توفير إمدادات الأسلحة والذخيرة.