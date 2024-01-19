لماذا تثير عودة ترامب مخاوف حلفاء أمريكا؟

سلّط تقرير لصحيفة "واشنطن بوست"، الضوء على الاهتمام الذي حظيت به الانتخابات الرئاسية الأمريكية في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس على غير العادة، وأكد أن احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، يثير مخاوف الحلفاء من تراجع الولايات المتحدة عن تعهدات سابقة.

وقال التقرير، إن "السياسيين الأمريكيين عادةً يتنبهون بشكل خاص لسياساتهم الداخلية، فلا يلقي نظراؤهم الأجانب بالاً للمناقشات الطويلة حول السياسات الحزبية في مجلس الشيوخ أو احتمالات تعيين حاكم ولاية جديد.

لكن هذه المرة، بحسب التقرير، تُحول سأم الساسة الأمريكيين من الدراما السياسية في بلادهم إلى ذعر بالنسبة لنظرائهم في الخارج، بشأن ما قد تؤول إليه الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.