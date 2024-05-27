مقتل 5 جنود باكستانيين إثر مواجهات مسلحة على حدود أفغانستان

أعلن الجيش الباكستاني، أن 5 جنود قتِلوا، اليوم الاثنين، إثر مواجهات مسلحة مع "متشددين" في شمال غرب البلاد على الحدود مع أفغانستان.

وأشار البيان إلى أن جنديين آخرين قتِلا، أمس الأحد، في عملية استهدفت مسلحين في ضواحي مدينة بيشاور بشمال غرب باكستان.

وذكر أن نحو 23 مسلحًا قتلوا أيضًا في اليومين الماضيين، فيما وصفها بأنها عمليات تستند إلى معلومات مخابرات استهدفت مخابئ للمسلحين في الشمال الغربي.

وأضاف الجيش، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" أن المسلحين "متورطون في أنشطة إرهابية استهدفت قوات الأمن ومدنيين أبرياء"، مبينًا أن الجنود الخمسة قتلوا في منطقة خيبر، لكنه لم يحدد المجموعة التي ينتمي إليها القتلى من المسلحين.