إسرائيل.. تأسيس "لواء الجبال" يثير تكهنات حول تغيير ساحات الحرب

انشغلت وسائل الإعلام العبرية كافة، خلال الساعات الأخيرة، بالأنباء التي تحدثت عن تأسيس ذراع عسكرية جديدة في الجيش الإسرائيلي، مختصة بالقتال في الجبال والثلوج والتضاريس الوعرة بوجه عام، أُطلق عليها مسمّى "لواء الجبال".

وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم"، مساء الثلاثاء، أن الحديث يجري عن تغيير في طبيعة التعامل مع ساحة الحرب في الشمال، لا سيما على الحدود السورية واللبنانية.

وأشارت إلى أن تدشين الذراع الجديدة يأتي في إطار مواءمة القوات القتالية لطبيعة الساحتين اللبنانية والسورية، في أعقاب تقدير الموقف بشأنهما.

وتشكلت القوة الجديدة للعمل تحت إمرة (الفرقة 210) المختصة بالقتال في جبل الشيخ، الواقع في سوريا ولبنان، وكذلك منطقة جبل الروس الذي تسميه إسرائيل "هار دوف"، على أن تحل محل ما يسمّى "لواء الحرمون"، أو "اللواء 810".

وذكرت الصحيفة أن القوات العاملة ضمن القوة الجديدة تتلقى تدريبات على القتال في مناطق معقدة من ناحية التضاريس، لاسيما المناطق الجبلية.

ولفتت إلى أنه عقب تقدير الموقف على صعيد شعبة التخطيط وبناء القوات، والذراع البرية، وقيادة الجبهة الشمالية، ظهر أن هناك حاجة لتنفيذ تلك الخطوة، مضيفة أن "لواء الجبال" بصدد بدء مهماته الميدانية في الأسابيع القريبة المقبلة.

ونقلت عن قائد الفرقة 210، تسيون رتسون (ضابط برتبة مقدم)، أن تأسيس اللواء الجديد سيوفر استجابة ميدانية نوعية، كما أنه قادر عن تنفيذ عمليات دفاعية وهجومية في عديد من السيناريوهات القتالية، التي تتناسب مع طبيعة الساحة وطبيعة الجهات المعادية في الجبهتين السورية واللبنانية بشكل متزامن.

ونشر حساب الجيش الإسرائيلي الرسمي على "منصة إكس"، خلال الساعات الأخيرة، تغريدة، أشار خلالها إلى أن تأسيس "لواء الجبال" يأتي ضمن مواءمة الاستجابة العملياتية لطبيعة الحدود في الشمال، وبموجب تقييم الموقف.