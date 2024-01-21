تحديات أمنية تعرقل المساعي النووية لدول الساحل الإفريقي

المحلل السياسي التشادي لبيبة غوندو قال، لـ"إرم نيوز"، إن "لدى دول الساحل ككل اهتمام كبير بالكهرباء والطاقة النووية بشكل عام، فالطاقة بشكل عام هي مصدر التنمية الاقتصادية ولا يمكننا أن نفعل أي شيء إذا لم تكن لدينا الطاقة لذلك إذا اتفقت هذه الدول مع روسيا أو دول أخرى في إطار التعاون المتعدد الأطراف أو الثنائي على امتلاك محطات طاقة نووية لتتمكن من الحصول على الطاقة التي يمكنها دفع الاقتصاد، فلا أرى مشكلة في ذلك".

وأوضح غوندو أن "الشاغل الرئيس الذي يمكننا توقعه أو التنبؤ به سيكون فيما يتعلق بتأمين محطات الطاقة هذه، نحن نعلم أن هذه بلدان هشة أو تعاني من عدم استقرار سياسي قوي، وبالتالي في كثير من الأحيان لا تكون بعض المناطق تحت سيطرة الدولة، وفي بعض الأحيان، دون سبب، تقوم الجماعات المسلحة، بما في ذلك الإرهابيون بالسيطرة على مساحات معينة من هذه الدول".

وأكد أن "مساحات كبيرة تخضع لسيطرة الجماعات المسلحة وهذا هو الخطر الحقيقي.. ألا يمكن أن يؤدي امتلاك القدرات النووية في المناطق التي لا يوجد فيها ضمانات أمنية إلى مشاكل أخرى أكثر خطورة، ليس فقط لهذه المنطقة ولكن أيضا للبلدان المحيطة بها ولكامل المساحة الواقعة بين الصحراء والمغرب العربي؟".

ورأى غوندو أن "هذا ما يجب أن نخشى منه في مساعي إنشاء محطات نووية، لذلك، إذا تم التفاوض بشأنها بشكل جيد وفي المصالح المشتركة لهذه الدول، وتتوفر ضمانات بأنها لا يمكن أن تؤدي إلى نوع من عدم الاستقرار أو الضرر، فلا يوجد أي مشكلة لأن هذه بالفعل بلدان تحتاج حقًا إلى الطاقة".