في أعرق جامعتين.. طلاب بريطانيون يقيمون مخيمات احتجاج دعماً لغزة (صور)
أقام طلاب بريطانيون مخيمات احتجاج داعمة لغزة في حرمي جامعتي "أكسفورد" و"كمبردج" الاثنين تضامناً مع أقرانهم في الولايات المتحدة.
ونصب الطلاب العشرات من الخيام ذات الألوان الزاهية على المروج خارج متحف جامعة "أكسفورد" للتاريخ الطبيعي الذي يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر، بحسب "رويترز".
وقال الطلاب، وهم يقفون أمام الخيام وعلى بعضها العلم الفلسطيني، إنهم ينضمون إلى 100 جامعة في أنحاء العالم للاحتجاج على الحرب الإسرائيلية في غزة، التي حصدت أرواح أكثر من 34700 فلسطيني حتى الآن.
وتتناقض الاحتجاجات في بريطانيا بشكل صارخ مع المشاهد الصادمة في الجامعات الأمريكية على مدى الأسبوعين الماضيين.
واستخدمت شرطة مكافحة الشغب الهراوات وقنابل الصوت لتفريق مئات المتظاهرين واعتقالهم، ولم يكن هناك وجود واضح للشرطة في احتجاج "أكسفورد".
وألهمت احتجاجات جامعة "كولومبيا" في نيويورك الطلاب في عشرات الجامعات الأمريكية وغيرها لتنظيم مظاهرات مماثلة دعوا خلالها إلى وقف إطلاق النار ووقف التعامل مع الشركات التي تربطها علاقات مع إسرائيل.
وقالت روزي ولسون (19 عاما) الطالبة في جامعة "أكسفورد" إنه "من خلال تنظيم احتجاجات طلابية مماثلة لما يحدث في الجامعات الأمريكية نظهر قوة موحدة نكون فيها متحدين معهم، متحدين مع غزة ومتحدين مع هذه الحركة في جميع أنحاء العالم".
وقال متحدث باسم جامعة "أكسفورد" إن "الإدارة كانت على علم بالمظاهرة. نحترم حق طلابنا وموظفينا في حرية التعبير في شكل احتجاجات سلمية".
وأضافت: "نطلب من كل من يشارك أن يفعل ذلك باحترام وتمدن وتفهم لا يوجد مكان للتعصب في جامعة أكسفورد".