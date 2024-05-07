في أعرق جامعتين.. طلاب بريطانيون يقيمون مخيمات احتجاج دعماً لغزة (صور)

وقال الطلاب، وهم يقفون أمام الخيام وعلى بعضها العلم الفلسطيني، إنهم ينضمون إلى 100 جامعة في أنحاء العالم للاحتجاج على الحرب الإسرائيلية في غزة، التي حصدت أرواح أكثر من 34700 فلسطيني حتى الآن.

وتتناقض الاحتجاجات في بريطانيا بشكل صارخ مع المشاهد الصادمة في الجامعات الأمريكية على مدى الأسبوعين الماضيين.