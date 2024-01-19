"فورين أفيرز": التكنولوجيا وعنصر المفاجأة يمكنهما وضع روسيا في موقف دفاعي

قال تقرير لمجلة "فورين أفيرز" الأمريكية إن الحرب الشاملة التي تخوضها أوكرانيا مع روسيا لطالما كانت تتسم بصعوبة كبيرة للغاية.

فخلال العام الأول من الحرب ورغم أن روسيا تكبدت خسائر فادحة، تمكنت كييف من تحرير ما يقرب من نصف الأراضي التي استولت عليها موسكو في هجومها الأولي.

ورغم ذلك، روسيا واصلت قصف المدن الأوكرانية، بما في ذلك العاصمة، بهجمات صاروخية، ودفعت الملايين من الأوكرانيين إلى تحمل أعباء ما أسمته المجلة "الاحتلال الروسي".

وقالت إن "العام الثاني من الحرب كان يدور حول صد أوكرانيا للهجمات الروسية في الشرق، وشهد العام حملة أوكرانية في البحر الأسود وشبه جزيرة القرم، ولكن الأهم من ذلك كله ما كان يتعلق بإطلاق كييف هجومًا بريًا مضادًا والذي تقول المجلة إنه توقف قبل أن يتمكن من قطع الطرق البرية الروسية إلى شبه جزيرة القرم".

وأردفت المجلة: "بحلول نهاية العام، وجدت كييف نفسها في موقف دفاعي نشط عبر جزء كبير من خط المواجهة الذي يبلغ طوله 1000 ميل، وذلك لصد التقدم الروسي رغم بقاء الكثير مما يجب القيام به على الخطوط الأمامية".

ورأت أن أوكرانيا حققت "انتصارات تكتيكية" في الحرب، لكنها أشارت إلى أنه بات من السهل الآن فهم الأسباب التي دفعت القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوزني إلى الإعلان، في نوفمبر الماضي، بأن "الحرب وصلت إلى طريق مسدود".

ونقلت "فورين أفيرز" عن مجموعة متزايدة من المحللين والمسؤولين الغربيين قولهم إنه "من غير المرجح أن تحقق أوكرانيا مكاسب كبيرة في الحرب خلال الأشهر المقبلة ناهيك عن تحقيق نصر صريح".

كيف يمكن لأوكرانيا كسب الميزة التنافسية؟

واقترحت المجلة بأنه"لكي تنجح أوكرانيا في مساعيها لإخراج القوات الروسية من أراضيها عليها أن تكسب السباق التكنولوجي والإنتاجي لبناء أنظمة الأسلحة الرئيسة الحديثة لهذه الحرب، وليس فقط التنافس على الأنظمة القديمة التقليدية للحرب مثل سلاحي المدفعية والدبابات".

وتقول المجلة: "استخدمت أوكرانيا طائرات مسيّرة صغيرة للمساعدة في الحفاظ على الذخيرة وإسقاط أنظمة الأسلحة الروسية باهظة الثمن، حيث حققت نجاحًا هائلاً ضد روسيا في البحر الأسود من خلال اعتماد تكتيكات أخرى غير تقليدية".

وقالت: "من خلال توسيع هذا النهج وتعزيزه، فإنه يمكن للقوات الأوكرانية تعطيل القوات الروسية وإضعافها بشكل كبير، مما يجبر موسكو في النهاية على التراجع".

ورأت المجلة أن الحرب ضد روسيا هي "في نهاية المطاف معركة تكنولوجية" تستخدم فيها الطائرات المسيّرة والأسلحة الموجهة بدقة والتي يجب "أن تتعامل مع أنظمة الحرب الإلكترونية المتطورة"، مشيرة إلى أن امتلاك أوكرانيا لمثل هذه الأنظمة التكنولوجية للحرب الحديثة سيسهم إلى جانب القوة النارية الأخرى، وطائرات إف - ١٦، إلى منح أوكرانيا الميزة التنافسية في الحرب.

وتقول المجلة إن "على الولايات المتحدة وأوروبا التوقف عن الحديث عن المفاوضات التي لم تكن أبدا وسيلة قابلة للتطبيق لإنهاء الصراع".

وأردفت: "أدرك الأوكرانيون أن هزيمة روسيا ستشكل تحديًا هائلاً، خاصة أن النصر لا يتطلب الالتزام والتضحية فحسب، بل يتطلب أيضًا تخطيطًا دقيقًا يستهدف استغلال نقاط ضعف موسكو".

وأشارت إلى أنه "لا جدوى من محاولة محاربة روسيا من خلال التفوق عليها أو المواجهة المباشرة مع مجمعها الصناعي العسكري الضخم"، معتبرة أن "كفة روسيا هي الراجحة في هذا الميزان".

واعتبرت المجلة أن "موسكو تمكنت حتى الآن من تحويل الحرب إلى حرب استنزاف، والتعويض عن افتقارها إلى التكنولوجيا من خلال الزج بأعداد كبيرة من الناس في المعركة وتسليحهم بأسلحة المدرسة القديمة".

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة رسخت مكانتها كزعيم للتحالف الغربي من أجل أوكرانيا، إلا أن روسيا أدركت بسرعة أن واشنطن كانت خائفة جدًا من التصعيد بحيث لا يمكنها مساعدة أوكرانيا بشكل كامل.

وأشارت إلى أن "موسكو نجحت في استغلال هذه المخاوف لكي تضمن أن الولايات المتحدة أرسلت أسلحة إلى أوكرانيا في وقت متأخر بكثير عما كان ينبغي".

وشددت على أن "إرسال الغرب والولايات المتحدة كميات ضئيلة من الأسلحة لأوكرانيا، قابله استثمار روسي نشط في التكنولوجيا المبتكرة، مثل الحرب الإلكترونية، والدفاع الجوي، والطائرات دون طيار الجديدة".