أردوغان يعلق على أنباء "تدخل روسيا" في الانتخابات التركية
علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، على حديث منافسه الأبرز في السباق الرئاسي المقرر في 14 أيّار/مايو الجاري، كمال كيليتشدار أوغلو، عن تدخل روسيا في الانتخابات التركية.
ونقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية قول الرئيس التركي إن على مرشح المعارضة أن "يخجل من تصريحاته بشأن التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات".
وفي وقت سابق اعتبر المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنه "لا يمكن الحديث عن أي تدخل من روسيا في الانتخابات التركية" ووصف من ينشر مثل تلك الشائعات بـ"الكاذب".
وقال بيسكوف: "روسيا لا تتدخل في الشؤون الداخلية والعمليات الانتخابية للبلدان الأخرى، وتقدر العلاقات مع تركيا.. أنقرة تتخذ موقفا مسؤولا بشأن عدد من القضايا الإقليمية والعالمية".
وكان كيليتشدار أوغلو قد قال عبر تويتر: "الأصدقاء الروس الأعزّاء، أنتم تقفون وراء عمليّات المونتاج والمؤامرات والتزوير والتسجيلات التي كُشِفت أمس في هذا البلد".
وأضاف: "إذا كنتم تريدون صداقتنا بعد 15 أيّار/مايو، فلا تمسّوا الدولة التركيّة. نحن نؤيّد دومًا التعاون والصداقة".
وجاءت اتّهامات كيليتشدار أوغلو هذه بعد ساعات على إعلان مرشّح آخر هو محرم إنجه انسحابه من السباق الانتخابي بعد تحوّله إلى هدف حملة تشهير عبر الإنترنت.