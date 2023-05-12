أردوغان يعلق على أنباء "تدخل روسيا" في الانتخابات التركية

علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، على حديث منافسه الأبرز في السباق الرئاسي المقرر في 14 أيّار/مايو الجاري، كمال كيليتشدار أوغلو، عن تدخل روسيا في الانتخابات التركية.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية قول الرئيس التركي إن على مرشح المعارضة أن "يخجل من تصريحاته بشأن التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات".