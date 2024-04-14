بعثة إيران الأممية: ردنا على إسرائيل انتهى

نقلت وكالة "إرنا" الرسمية عن بعثة إيران في الأمم المتحدة تعليقها على العمل العسكري الإيراني ضد إسرائيل، حيث قالت عبر حسابها في منصة "إكس": "يمكن اعتبار الأمر منتهيا".

وأكدت البعثة أن الرد "استند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالدفاع المشروع عن النفس، ردًّا على العدوان الإسرائيلي على منشآتنا الدبلوماسية في دمشق مؤخراً".