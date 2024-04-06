روسيا.. إجلاء 4 آلاف شخص بعد انهيار سد (فيديو)

أجلي أكثر من 4 آلاف شخص من منطقة غمرتها الفيضانات بعد انهيار سد في منطقة أورينبورغ الروسية في جبال الأورال، وفق ما ذكرت السلطات الإقليمية، ووقع الحادث في فترة ذوبان الثلوج.

وأعلن المكتب الإعلامي للحاكم الإقليمي دنيس باسلر عبر تلغرام أنه "تم إجلاء 4208 أشخاص، من بينهم 1019 طفلاً"، وفقا لوكالة فرانس برس.

وأشارت السلطات إلى أن "المياه غمرت" ما يزيد قليلا على 2500 منزل في هذه المنطقة الحدودية مع كازاخستان.

وفي منشور منفصل، قال باسلر إنه سيتم نقل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم "إلى مراكز إقامة مؤقتة"، معلنا عن مساعدات مالية استثنائية.