داهموا "سفينة مخدرات".. السنغال تسابق الزمن لفك لغز اختفاء عناصر الأمن

تبذل السلطات السنغالية جهودا كبيرة، في سبيل فك لغز اختفاء خمسة من أفراد البحرية الذين اختفوا في الخامس من يناير/كانون الثاني الجاري، أثناء صعودهم على متن سفينة يشتبه بأنها تنقل مواد مخدرة.

وبدأت هذه الحادثة التي وصفت بأنها مريبة، يوم 5 يناير/كانون الثاني، في نحو الساعة الثامنة مساءً، حيث تم تنبيه زورق الدورية "والو" إلى وجود سفينة قادمة من أمريكا اللاتينية وتحمل شحنة مشبوهة كانت تبحر في أعالي البحار قبالة السواحل السنغالية.

ووفقاً لمجلة "جون أفريك" الفرنسية، فقد "جرى تقديم المعلومات من قبل مركز عمليات تحليل الاستخبارات البحرية لمكافحة المخدرات - وهي وكالة دولية مسؤولة عن قمع تهريب المخدرات في المحيط الأطلسي – ليتم بعد ذلك إرسال زورقين كوماندوز تابعين للبحرية السنغالية، وعلى متن كل منهما ستة جنود".

واستقل عشرة من رجال "الكوماندوز" القارب المتهم، وقام فريق منهم باعتقال أفراد من طاقم السفينة، وذهب فريق آخر لتفقد العنابر، فيما قال الجيش السنغالي، إن "أفرادا من طاقم السفينة المتهمة قاموا بفتح صماماتها، لتغرق في غضون دقائق قليلة".

وأوضح الجيش بأن "كل شيء يشير إلى أن هذا العمل التخريبي كان يهدف إلى محو كل الأدلة على التحميل غير المشروع"، في إشارة إلى تحميل مواد مخدرة.