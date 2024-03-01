بينهم رئيس حكومة الشيشان.. عقوبات يابانية على مسؤولين في روسيا

ومن بين المنظمات المدرجة في قوائم العقوبات اليابانية الجديدة، شركات أسلحة كبرى، مثل شركة كلاشينكوف، وشركات الألماس، وصناعة السيارات، والإلكترونيات، وتشمل العقوبات قيودًا على التصدير.

وفرضت اليابان عقوبات ضد روسيا على عدة مراحل بسبب الحرب في أوكرانيا، تطال أكثر من 1000 شخص، وأكثر من 120 منظمة من روسيا بينها كبرى البنوك الروسية، التي تم تجميد أصولها، إضافة إلى حوالي 40 منظمة وشركة أخرى.

ووافقت اليابان على قائمة السلع والتكنولوجيات المحظور تصديرها إلى الاتحاد الروسي، والتي تحتوي على حوالي 800 عنصر، حيثُ تم حظر تصدير السيارات التي تزيد قيمتها عن 6 ملايين ين (حوالي 43 ألف دولار) منذُ الـ9 من شهر آب/أغسطس لعام 2023، وتم أيضًا حظر الإمدادات من اليابان إلى روسيا من سيارات البنزين والديزل بسعة محرك تزيد عن 1.9 لتر وسيارات الوقود الهجين.