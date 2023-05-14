الفلبين تثبّت عوامات في بحر الصين الجنوبي لتأكيد سيادتها

قال متحدث باسم خفر السواحل اليوم الأحد إن "الفلبين وضعت عوامات ملاحية داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة لتأكيد السيادة على جزر سبراتلي المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي".

تأتي هذه الخطوة في مواجهة تصرفات صينية عدوانية متزايدة في بحر الصين الجنوبي، فيما يسعى الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن إلى تعزيز العلاقات مع حليفة بلاده الولايات المتحدة.