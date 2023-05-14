الفلبين تثبّت عوامات في بحر الصين الجنوبي لتأكيد سيادتها
قال متحدث باسم خفر السواحل اليوم الأحد إن "الفلبين وضعت عوامات ملاحية داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة لتأكيد السيادة على جزر سبراتلي المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي".
تأتي هذه الخطوة في مواجهة تصرفات صينية عدوانية متزايدة في بحر الصين الجنوبي، فيما يسعى الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن إلى تعزيز العلاقات مع حليفة بلاده الولايات المتحدة.
وقال خفر السواحل الفلبيني إنه ثبَّت 5 عوامات تحمل العلم الوطني في الفترة من الـ10 إلى الـ12 من مايو/ أيار في خمسة مواقع داخل منطقة تمتد 200 ميل (322 كيلومترًا)، بما في ذلك منطقة ويتسون ريف، حيث رست مئات من سفن البحرية الصينية في عام 2021.
وقال الكومودور جاي تارييلا المتحدث باسم خفر السواحل لشؤون بحر الصين الجنوبي عبر تويتر "هذه الخطوة تسلط الضوء على عزم الفلبين الراسخ على حماية حدودها البحرية ومواردها والمساهمة في سلامة التجارة البحرية".
ولم ترد سفارة الصين في مانيلا بعد على طلب للتعليق.
وتطالب بروناي وماليزيا وتايوان وفيتنام ،أيضًا، بالسيادة في منطقة جزر سبراتلي، حيث جرفت الصين الرمال لبناء جزر على الشعاب المرجانية مع تسليحها بصواريخ ومدارج طائرات.