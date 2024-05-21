مصدر عسكري لـ"إرم نيوز": الجيش الروسي يفتح جبهات جديدة في خاركيف
أفاد مصدر عسكري روسي مطلع بأن القوات الروسية تخوض معارك جديدة بعدة قرى في مقاطعة خاركيف، فيما بدأت توغلها في الجزء الغربي من مدينة فولشانسك.
وقال المصدر لـ"إرم نيوز" إن جبهات جديدة، أضيفت للعمليات القتالية في خاركيف، حيث بدأ الجيش الروسي شن هجمات على قرى فولوخوفكا وتشايكوفكا وأوخريموفكا ومالايا فولشيا، شرقي مدينة فولشانسك.
وأشار المصدر إلى وصول تعزيزات أوكرانية من بينها فوج النخبة الثامن، إلى بلدة ليبتسي، حيث يسعى الجيش الأوكراني لوقف تقدم القوات الروسية في البلدة التي تطل على الطريق الواصل بين الجزء الشرقي من مقاطعة خاركيف وبين مركز المدينة.
واعتبر المصدر العسكري أن هذا الفوج "ترسله أوكرانيا عادة للأماكن الصعبة عسكريا باعتباره فوج نخبة".
وحول الوضع في بلدة فولشانسك، أشار المصدر إلى أن "القوات الروسية بدأت بشن هجمات بالجزء الغربي بعد بسط سيطرتها على الجزء الشمالي من المدينة، فيما سيطرت كذلك على مبنى المحكمة المركزية".
وكشف بأن القوات الروسية، استهدفت منطقة داخل فولشانسك بقنبلة كبيرة، حيث تم تدمير كل من فيها، بعدما كانت القوات الأوكرانية تستخدمها كنقطة قيادة وتجمع للقوات وإطلاق المسيرات باتجاه القوات الروسية.