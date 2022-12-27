تصاعد وتيرة العنف في شمال كوسوفو مع إقامة محتجين صرب حواجز على الطرق

أقام محتجون صرب في مدينة ميتروفيتشا المنقسمة عرقيًا شمالي كوسوفو حواجز جديدة على الطرق، اليوم الثلاثاء، بعد ساعات من إعلان صربيا وضع جيشها في حالة تأهب قصوى جراء التوترات المتصاعدة بين بلغراد وبريشتينا منذ أسابيع.

وقالت وزارة الدفاع الصربية، في بيان صدر في ساعة متأخرة أمس الإثنين، إن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أمر بوضع قوات الجيش والشرطة على أهبة الاستعداد ردًا على الأحداث الأخيرة في المنطقة، واعتقادها بأن كوسوفو تستعد لمهاجمة الصرب وإزالة الحواجز بالقوة.

وقال وزير الدفاع الصربي ميلوس فوسيفيتش لقناة آر.تي.إس التلفزيونية، أمس الاثنين: "لا يوجد ما يدعو للذعر، لكن هناك ما يدعو للقلق".