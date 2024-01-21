روسيا تعلن السيطرة على مواقع متقدمة في محور أرتيموفسك
أعلن الجيش الروسي سيطرته على مواقع متقدمة في محور "أرتيموفسك" من الجبهة الجنوبية؛ ما زاد من "المنطقة الرمادية" بين مواقع قواته ومواقع القوات الأوكرانية، بحسب مصدر عسكري.
وقال قائد القوات الخاصة بالقطاع: "الآن نقوم بفحص المنطقة باستخدام خبير متفجرات، ونبحث عن مواقع جديدة، لأن العدو يتراجع والمنطقة الرمادية آخذة في الازدياد، الآن سنرى أين يمكننا إنشاء مواقع جديدة مناسبة أو احتياطية أو مواقع مموهة".
وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن وحدات من مجموعة القوات "الجنوبية" سيطرت على قرية "فيسيلوي" في جمهورية "دونيتسك" الشعبية.
من جهة ثانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إسقاط ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية، مساء الأحد، فوق أراضي منطقة سمولينسك.
وأشارت إلى أنها دمرت طائرة دون طيار أخرى فوق المنطقة يوم السبت الساعة الـ23.50 بتوقيت موسكو.
وقالت في بيان:"في الحادي والعشرين من يناير/ كانون الثاني، في نحو الساعة الـ1:30 بتوقيت موسكو، تم إيقاف محاولة أخرى قامت بها كييف لتنفيذ هجوم باستخدام مركبات جوية دون طيار على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي. وإن أنظمة الدفاع دمرت 3 طائرات دون طيار فوق أراضي منطقة سمولينسك".
وأوضحت الوزارة أن قواتها أسقطت طائرة دون طيار أوكرانية، في وقت متأخر من مساء السبت، في منطقة "تولا" على بعد 200 كلم عن العاصمة موسكو.
إلى ذلك، أفادت سلطات جمهورية "دونيتسك"، اليوم الأحد، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 43 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت باتجاهها 161 مقذوفًا من عيارات مختلفة.