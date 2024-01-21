روسيا تعلن السيطرة على مواقع متقدمة في محور أرتيموفسك

أعلن الجيش الروسي سيطرته على مواقع متقدمة في محور "أرتيموفسك" من الجبهة الجنوبية؛ ما زاد من "المنطقة الرمادية" بين مواقع قواته ومواقع القوات الأوكرانية، بحسب مصدر عسكري.

وقال قائد القوات الخاصة بالقطاع: "الآن نقوم بفحص المنطقة باستخدام خبير متفجرات، ونبحث عن مواقع جديدة، لأن العدو يتراجع والمنطقة الرمادية آخذة في الازدياد، الآن سنرى أين يمكننا إنشاء مواقع جديدة مناسبة أو احتياطية أو مواقع مموهة".

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن وحدات من مجموعة القوات "الجنوبية" سيطرت على قرية "فيسيلوي" في جمهورية "دونيتسك" الشعبية.