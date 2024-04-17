إيران.. مواجهات بين الشرطة ونساء بسبب الحجاب (فيديو)
هاجمت دورية لشرطة الأخلاق الإيرانية حشدًا من النساء أمام محطة مترو بمنطقة تجريش شمال طهران، ما أدى إلى إصابة امرأة بنوبة قلبية، بحسب ما ذكره موقع "سهام نيوز" الإيراني الإصلاحي.
وأظهر مقطع فيديو تداولته مواقع إيرانية قيام دورية لشرطة الأخلاق في منطقة تجريش شمال طهران بمهاجمة عدد من النساء بسبب عدم الالتزام بالحجاب الذي تفرضه السلطات.
كما قامت بتفريق الأهالي وإلقاء القبض على بعض الإيرانيين الذين كانوا يوثّقون الحادثة، بحسب الموقع ذاته.
وقال مواطن إيراني من سكان تجريش كان قرب محطة المترو للموقع: "قامت السلطات باعتقال ومضايقة النساء اللواتي لم تكن ملابسهن على النحو المرغوب فيه من قبل الحكومة".
وعبّر العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم ردًا على نشر مقاطع الفيديو لمثل هذه اللقاءات، وقالوا إن هذه المشاهد تذكرهم بوفاة الشابة الكردية "مهسا أميني"، رمز الاحتجاجات العام 2022.
وفي صلاة عيد الفطر، الأربعاء الماضي، أكد المرشد الأعلى علي خامنئي ضرورة الالتزام بالحجاب وأمر بالتعامل مع "المخالفين للأعراف الدينية".
بدورها، قالت نرجس محمدي، الناشطة الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، إن "تحويل الشوارع إلى ساحة معركة ضد النساء" سببه "يأس" الجمهورية من "تخفيف الألم العضال لانعدام الشرعية وانهيار سلطتها مع الترهيب والإرهاب".
وقالت في تدوينة عبر حسابها على إنستغرام إن التصرفات القاسية للحكومة الإيرانية سببها أنها تحاول "شفاء ضعف وسخافة ادعاءاتها في الساحة العالمية بالهيمنة والإكراه السخيف".
وأضافت أن: "المقاومة الشرسة لنساء إيران الفخورات في شوارع المدن واستمرار العصيان المدني قد قتلت أرواح الاستبداد الديني"، مشيرة إلى أن "الشارع لنا والنصر هو مصيرنا المحتوم".
ولجأت الحكومة الإيرانية، في الأيام الأخيرة، إلى ممارسة العنف على نطاق واسع ضد النساء من خلال تنفيذ "مشروع العفة والحجاب" في الشوارع، وإطلاق دوريات شرطية للتعامل مع عدم ارتداء الحجاب.
وتظهر الصور ومقاطع الفيديو المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرّض النساء والفتيات للضرب على أيدي ضباط في الشوارع لإجبارهن على ارتداء الحجاب.