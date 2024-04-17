إيران.. مواجهات بين الشرطة ونساء بسبب الحجاب (فيديو)

هاجمت دورية لشرطة الأخلاق الإيرانية حشدًا من النساء أمام محطة مترو بمنطقة تجريش شمال طهران، ما أدى إلى إصابة امرأة بنوبة قلبية، بحسب ما ذكره موقع "سهام نيوز" الإيراني الإصلاحي.

وأظهر مقطع فيديو تداولته مواقع إيرانية قيام دورية لشرطة الأخلاق في منطقة تجريش شمال طهران بمهاجمة عدد من النساء بسبب عدم الالتزام بالحجاب الذي تفرضه السلطات.

كما قامت بتفريق الأهالي وإلقاء القبض على بعض الإيرانيين الذين كانوا يوثّقون الحادثة، بحسب الموقع ذاته.