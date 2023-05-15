سنان أوغان: لا أميل لدعم أي طرف في "الإعادة" بانتخابات تركيا

قال سنان أوغان المرشح الثالث في انتخابات الرئاسة التركية، اليوم الإثنين، إنه لا يميل لدعم أي جانب في جولة الإعادة إن أجريت بعد إعلان النتائج النهائية.

ويتنافس كل من الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان وكمال كليجدار أوغلو على مقعد الرئيس، في ظل تنافس محتدم وتقارب في النتائج.

وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا إن أردوغان يتقدم بنسبة 49.49% من الأصوات، فيما حصل كليجدار أوغلو على 44.79% بعد فرز 91.93% من الأصوات، وفقاً لإحصاء جزئي.

وفي أول ظهور بعد إغلاق مراكز التصويت، قال أردوغان إن فرز الأصوات في الخارج مستمر، مضيفاً أنه يتقدم بما يصل إلى 2.6 مليون صوت على منافسه.

وفي كلمة حماسية لحشد من أنصاره أمام مقر حزب العدالة والتنمية في أنقرة قال أردوغان إنه سيحترم قرار الشعب إذا تبين أن انتخابات الرئاسة تتجه صوب جولة إعادة.

ودعا أردوغان كل المراقبين والمسؤولين إلى الإبقاء على اليقظة حتى انتهاء فرز كل الأصوات.