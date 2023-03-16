موقع عبري: إسرائيل وافقت على بيع معدات عسكرية دفاعية لأوكرانيا
وافقت إسرائيل، اليوم الخميس، على بيع معدات عسكرية دفاعية لأوكرانيا، وذلك لأول مرة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وفق ما أكد ثلاثة من كبار المسؤولين الإسرائيليين والأوكرانيين لموقع "والا" العبري.
ونقل الموقع عن المسؤولين قولهم إن "تل أبيب وافقت على بيع أنظمة دفاعية ضد الطائرات بدون طيار لكييف؛ وذلك لمساعدة الأوكرانيين في التعامل مع الهجمات التي تشنها روسيا باستخدام مُسيرات إيرانية ضد محطات الطاقة ومنشآت البنية التحتية المهمة".
وأوضح أن "النظام الذي ستزود إسرائيل به أوكرانيا يبلغ مداه 40 كيلو مترا، ويمكنه إسقاط الطائرات بدون طيار باستخدام الحرب الإلكترونية"، مشيراً إلى أنه مصمم لحماية محطات الطاقة والأهداف الاستراتيجية.
وأشار الموقع العبري إلى أن "وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالقرار".
ووفق الموقع، فإن "هذه هي المرة الأولى منذ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل عام الذي توافق فيه الحكومة الإسرائيلية على منح تراخيص تصدير معدات عسكرية لأوكرانيا".
ومنذ بداية الحرب، كانت إسرائيل حريصة للغاية فيما يتعلق بتقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا؛ وذلك خوفاً من التوترات مع روسيا، ومن أن يؤدي ذلك للإضرار بحرية عمل القوات الجوية ضد الأهداف الإيرانية في سوريا.
وقبل عدة أيام، كشفت تقارير عبرية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجرى جلسة نقاش حول سياسة الدعم الإسرائيلي لأوكرانيا وإمكانية نقل مساعدات عسكرية إليها، وذلك بمشاركة كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين.
وخلال زيارته لأوكرانيا الشهر الماضي، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني ديمتري كولبا، أن "إسرائيل تعارض قتل المدنيين الأبرياء، وتدعم سيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامة أراضيها".
وفي حينه، جدد وزير خارجية أوكرانيا طلب بلاده المتعلق بتزويدها بالمساعدات العسكرية من إسرائيل، قائلًا: "يجب تدمير الشر بقوة السلاح، وإسرائيل تدرك جيداً احتياجاتنا الأمنية، وسننتظر قراراتها بهذا الشأن".
وفي وقت سابق، أكد السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة، جلعاد أردان، نية إسرائيل تسليم أنظمة الإنذار الصاروخي المبكر لأوكرانيا، الأمر الذي سيسمح بإنقاذ الأرواح من الهجمات الصاروخية، قائلاً: "إسرائيل ستوسع نطاق دعمها لأوكرانيا".