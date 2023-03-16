موقع عبري: إسرائيل وافقت على بيع معدات عسكرية دفاعية لأوكرانيا

وافقت إسرائيل، اليوم الخميس، على بيع معدات عسكرية دفاعية لأوكرانيا، وذلك لأول مرة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وفق ما أكد ثلاثة من كبار المسؤولين الإسرائيليين والأوكرانيين لموقع "والا" العبري.

ونقل الموقع عن المسؤولين قولهم إن "تل أبيب وافقت على بيع أنظمة دفاعية ضد الطائرات بدون طيار لكييف؛ وذلك لمساعدة الأوكرانيين في التعامل مع الهجمات التي تشنها روسيا باستخدام مُسيرات إيرانية ضد محطات الطاقة ومنشآت البنية التحتية المهمة".