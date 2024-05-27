كوريا الشمالية تندد بالإعلان المشترك لـ"قمة الجيران"

نددت كوريا الشمالية اليوم الاثنين، بتقديم كوريا الجنوبية واليابان والصين التزامًا خلال قمة ثلاثية نادرة في سول تناولت نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، لكن بيونغ يانغ وصفت الإعلان المشترك بأنه "استفزاز سياسي شديد وانتهاك للسيادة".

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن متحدث باسم وزارة الخارجية في كوريا الشمالية القول: "يمثل بحث نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية في الوقت الراهن استفزازا سياسيا شديدا وانتهاكا للسيادة، ولا يضع أبدا في الحسبان سيادة كوريا الشمالية التي لا يمكن المساس بها والدستور الذي يعكس الإرادة الجماعية للشعب الكوري بأكمله".

وأظهر بيان مشترك صدر عقب القمة أن الصين واليابان وكوريا الجنوبية سعت منذ أول قمة ثلاثية لها عام 2019 إلى التعاون في مجال الأمن، فيما أكدت الدول الثلاث في قمة سول اليوم الاثنين "مواقفها بشأن إقرار السلام والاستقرار الإقليميين وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية".