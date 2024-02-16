اتهمه بسرقة طائرة.. مادورو: الرئيس الأرجنتيني "قاطع طريق"
اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، نظيره الأرجنتيني خافيير ميلي، بسرقة طائرة شحن من طراز "وينغ 747"، استوّلت عليها الأرجنتين بناءً على طلب أمريكي وجرى نقلها سرًا إلى فلوريدا، واصفاً إياه بـ"قاطع الطريق".
وقال مادورو في خطاب بثته قناة "في تي في" ونقلته وكالات أنباء روسية، اليوم الجمعة، "لقد سرقوا طائرة شركة إمتراسور الفنزويلية، وسرق قاطع الطريق ميلي طائرة فنزويلية".
وأضاف أن "هذا البطل اليميني المتطرف سرق طائرة من فنزويلا. ميلي إما يتظاهر بأنه مجنون أو مجنون فعلًا".
وتعهد الرئيس مادورو، بأن ترد فنزويلا "بشكل حاسم ومباشر ومتناسب على هذا الهجوم، باستخدام جميع الموارد المتاحة".
وجرى الحجز على الطائرة، في شهر حزيران/يونيو من العام 2022، في مطار إيزيزا بالأرجنتين، بعد طلب من السلطات الأمريكية، وبحسب وسائل إعلام أرجنتينية، فإن قرار المحكمة بنقل الطائرة إلى الولايات المتحدة اتخذ، في أوائل شهر يناير/كانون الثاني الماضي، واستأنفه على الفور محامٍ يمثل فنزويلا.
وذكرت وسائل إعلام فنزويلية، يوم الإثنين الماضي، أنه تم نقل الطائرة جوًا إلى فلوريدا في الولايات المتحدة تحت ستار رحلة عسكرية، للتحايل على عدم الحصول على تصريح طيران من منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو).
واستوّلت وزارة العدل الأمريكية على طائرة "بوينغ 747" تابعة لشركة إمتراسور الفنزويلية، والتي كانت، بحسب واشنطن، مملوكة في السابق لشركة "ماهان آير" الإيرانية المرتبطة بفيلق الحرس الثوري الإيراني.
وأوضحت الوزارة الأمريكية، أن الشركة الفنزويلية استحوذت على الطائرة في انتهاك للعقوبات الأمريكية، ورغم تغيير ملكية الطائرة، بقي القائد السابق للحرس الثوري الإيراني وعضو مجلس إدارة شركة الطيران الإيرانية "قشم فارس آي" قبطانًا للطائرة.
وأشارت إلى أنه في الفترة الواقعة، بين شهري شباط/فبراير وأيار/مايو من العام 2022، حلقت الطائرة بين كاراكاس وموسكو وطهران، منتهكة القيود الأمريكية.