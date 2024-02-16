اتهمه بسرقة طائرة.. مادورو: الرئيس الأرجنتيني "قاطع طريق"

اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، نظيره الأرجنتيني خافيير ميلي، بسرقة طائرة شحن من طراز "وينغ 747"، استوّلت عليها الأرجنتين بناءً على طلب أمريكي وجرى نقلها سرًا إلى فلوريدا، واصفاً إياه بـ"قاطع الطريق".

وقال مادورو في خطاب بثته قناة "في تي في" ونقلته وكالات أنباء روسية، اليوم الجمعة، "لقد سرقوا طائرة شركة إمتراسور الفنزويلية، وسرق قاطع الطريق ميلي طائرة فنزويلية".

وأضاف أن "هذا البطل اليميني المتطرف سرق طائرة من فنزويلا. ميلي إما يتظاهر بأنه مجنون أو مجنون فعلًا".