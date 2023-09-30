زيلينكسي يفتتح منتدى لاستقطاب صانعي الأسلحة

افتتح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي منتدى كييف الأول للصناعات الدفاعية، في محاولة لاستقطاب المزيد من المجموعات العسكرية لبناء معداتها في بلاده تسهيلا لمواجهة روسيا.

ومنذ بدء الهجوم الروسي في فبراير 2022، تعوّل أوكرانيا على المساعدات العسكرية الغربية، وتسعى بشكل متزايد إلى تعزيز إنتاج الأسلحة محليا؛ خشية تراجع الدعم الغربي لها مع مرور الوقت.

وقال زيلينسكي خلال افتتاح المنتدى، الجمعة: "مهمتنا الأولى هي الانتصار في هذه الحرب وإعادة سلام مستدام إلى شعبنا، والأهم أن يكون موثوقا.. سنحقق هذه المهمة بالتعاون معكم".