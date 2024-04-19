لوموند: حرب معلومات مضللة على تيليغرام تهدد الأمن القومي الأوكراني

يشكل تطبيق المراسلة "تيليغرام" مصدرًا للقلق في أوكرانيا لنشره "معلومات مضللة" من قبل روسيا تشكل تهديدًا للأمن القومي الأوكراني، بحسب صحيفة لوموند الفرنسية.

وقالت الصحيفة إنه في غضون عامين، أصبح تطبيق تيليغرام منصة للأخبار الرئيسة للأوكرانيين، حيث يوفر استجابة سريعة وفعالة للطلب على الأخبار في بلد يعاني من الصراع.

وأشارت إلى أن التطبيق يتيح للمستخدمين مراقبة الوضع العسكري في الوقت الفعلي، بما في ذلك تحركات الطائرات دون طيار، والصواريخ الروسية أثناء الهجمات.

وعلى الرغم من مزايا التطبيق من حيث إمكانية الوصول والسرعة، فقد أصبح "ساحة معركة رقمية بين أوكرانيا وروسيا"، وفق وصف "لوموند".