بعد شهرين من شغب الاحتجاجات.. متاجر في فرنسا لا تزال تعاني الخراب

فعلى مدى 6 ليال متتالية اشتعل الوضع في مدن عدة واستهدف مثيرو الشغب إدارات عامة ومتاجر. وتفيد تقديرات الحكومة أن أكثر من 750 مبنى رسميًّا تضرر فيما تعرض نحو ألف متجر للتخريب أو النهب.

مع مرور شهرين على هذه الأحداث، لا تزال أبواب الكثير من هذه المحلات مقفلة. وتؤكد أمينيتا كي البالغة 26 عامًا والتي التقتها وكالة فرانس برس في أولنيه-سو-بوا في مقاطعة سين-سان-دوني الأفقر في فرنسا القارية "أبناء المنطقة يدفعون الثمن".

وتفيد بلدية هذه الضاحية الباريسية بأن متجر "ألدي" سيعيد فتح أبوابه في السادس من أيلول/سبتمبر الحالي. إلا أن المتقاعدة رشيدة أيت شاووش تقول شاكية "نضيع اليوم بكامله لشراء غرض ما".

في نهاية تموز/يوليو، أقر البرلمان قانونًا معجلًا يهدف إلى تسهيل إعادة البناء بعد أعمال الشغب إلا أن المشاكل تتواصل.

"مواجهة حالات الطوارئ"

يقول فرانسيس بالومبي رئيس اتحاد تجار فرنسا الذي يمثل 450 ألف مؤسسة تجارية في فرنسا، إن "10 إلى 15% من المحال التي استهدفت لم تتمكن بعد من إعادة فتح أبوابها بسبب "مشاكل تتعلق بالتأمين أو المساندة".

ويضيف "الوضع حرج أكثر على صعيد بعض المهن التي استهدفت بشكل كبير، مثل: مكاتب بيع التبغ، وتجار الملابس".

في سانت إيتيان في جنوب شرق فرنسا، بلغت كلفة الأضرار في متجر كريستوف جافيل الذي يبيع ماركة لاكوست الشهيرة "400 ألف يورو".