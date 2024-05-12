قائد بارز في حركة طالبان يعلن انشقاقه (فيديو)

أفادت وسائل إعلام أفغانية، الأحد، بانشقاق القائد في حركة طالبان وأحد قادة مديرية الاستخبارات في الحركة "عبد الحميد خراساني".

وأكد عبد الحميد خراساني، أحد قادة مديرية استخبارات طالبان، من خلال نشر شريط فيديو في وسائل الإعلام، أنه "ترك صفوف طالبان مع قواته"، مضيفًا "أنه سيسلم أسلحته ومعداته لطالبان".

وقد قال: "بارك الله في هذه الحكومة لسائر الإخوة".