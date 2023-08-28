لليوم التاسع.. مئات الإطفائيين يكافحون نيران الحرائق في اليونان

تستمر الحرائق في حصد المزيد من الغابات والأرزاق في اليونان، وخاصةً في شمال شرق البلاد، بينما يواصل المئات من عناصر الإطفاء مكافحة النيران المشتعلة لليوم التاسع على التوالي.

ولا يزال أكبر هذه الحرائق يجتاح منذ السبت الماضي منطقة إيفروس بجنوب اليونان، قرب مدينة ألكسندروبولي الساحلية والحدود التركية، بحسب أجهزة الإطفاء.

وتلقى سكان منطقتي ليفكيمي في إيفروس، وكاسيتيرا في رودوبي المجاورة، أمراً بإخلاء منازلهم الأحد عبر رسالة نصية من الدفاع المدني. وتحدث مساعد حاكم إيفروس ديميتريس بيتروفيك عبر شبكة "إي آر تي" العامة عن "وضع صعب جداً" تسبب بدمار لا يحصى.

وقال "وجهنا نداءً جديداً من أجل زيادة الوسائل" محذرا بأنه "اعتباراً من الإثنين تتبدّل الرياح ويزاداد الخطر، ولا نعرف كيف سيكون بمقدورنا وقف تقدم جبهة الحريق". وأضاف "كل ذلك يقلقنا".

وتجتاح النيران بصورة خاصة غابة داديا، وهي محمية وطنية معروفة بكونها موطناً طبيعياً لأنواع كثيرة من الطيور الجارحة.

وفي شمال أثينا، يواصل الحريق التمدد في جبل بارنيثا حيث يأتي على الغطاء النباتي في المنطقة التي تعتبر رئة خضراء للعاصمة أثينا. وفي جزيرة أندروس في أرخبيل كيكلاديس، ينشط عناصر الإطفاء منذ السبت لمكافحة حريق أشعله على الأرجح البرق، بحسب أجهزة الإطفاء.

ومنذ بداية العام أتت الحرائق التي تقول الحكومة إنها ناتجة عن التغير المناخي، على أكثر من 120 ألف هكتار من الأراضي في اليونان بحسب تقديرات المرصد الوطني، ما يزيد بثلاثة أضعاف عن المتوسط السنوي منذ 2006، وفق أرقام المرصد الأوروبي لحرائق الغابات.