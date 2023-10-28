هل ردعت واشنطن نيجيريا عن خيار التدخل العسكري في النيجر؟

وكان الرئيس النيجيري، الذي تم اختياره لقيادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، في بداية يوليو/تموز الماضي، بعد 6 أسابيع فقط من تنصيبه رئيساً في أبوجا، يدعو منذ البداية إلى الحزم في مواجهة قادة الانقلابات في المنطقة، وعندما حصل الانقلاب في النيجر، في 26 يوليو / تموز، لوّح بالتدخل العسكري، قائلاً: "لن نتردد في الدفاع عن النظام الدستوري والحفاظ عليه".

وحسب تقرير المجلة، "لم يُسمع أي رد فعل من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في أعقاب القرار الأمريكي، كما أنّ هذه المنظمة الإقليمية، التي عادة ما تسارع إلى فرض النظام فيما يتعلق باحترام العمليات الانتقالية، لم ترد على إعلان تأجيل الانتخابات في مالي، بقيادة المجلس العسكري الحاكم في غويتا، في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، ما يشير إلى أنّ الرئيس بولا تينوبو سيستسلم".

وأضافت المجلة أنّه "إلى جانب صدقية المنظمة وصدقيته، فإن تينوبو يلعب باستقرار المنطقة، إذ يُخشى من انتشار الحرائق، بعد غينيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر، ما يعني أنّ على الرجل أن يكون أكثر مرونة". ونقلت المجلة عن مدير مركز "فرنكوبي" في جامعة مونتريال، برونو شاربونو: "لقد أدرك أن التدخل العسكري كان غير مرغوب فيه، بل لم يكن ممكناً".