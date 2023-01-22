المستشار الألماني يتعهد بمواصلة دعم أوكرانيا

قال المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الأحد، إن ألمانيا ستواصل دعمها لأوكرانيا، بعد أيام من تقويض الحلفاء الغربيين لآمال كييف في الحصول سريعًا على إمدادات من الدبابات القتالية.

وأضاف شولتس في باريس خلال فعالية للاحتفال بالصداقة بين بلاده وفرنسا: "سنواصل دعم أوكرانيا طالما اقتضت الحاجة وبقدر ذلك. معا كأوروبيين دفاعا عن هدف السلام الأوروبي".

وأكد أنه "ممتن للغاية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتحرك المشترك"، معربًا عن "اعتقاده بأن الشراكة بين بلاده وفرنسا أصبحت في الوقت الراهن من البديهيات".