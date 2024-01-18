وزير بريطاني يحذر من اندلاع صراع مع الصين وروسيا وإيران

قال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، إن العالم يمر بمرحلة "ما قبل الحرب"، محذرًا من اندلاع صراع خلال خمس السنوات القادمة، مع "المنافسين" كالصين وروسيا وإيران.

وبحسب شبكة فوكس نيوز الأمريكية، فإن شابس، يرى أن "فترة من الواقعية المتشددة حلت محل عصر المثالية"، وطالب بزيادة الإنفاق الدفاعي كوسيلة للردع والاستعداد للصراعات المحتملة.

وأكد شابس ضرورة "توجيه الروح البريطانية القوية للاختراع والإبداع، نحو الصناعات الدفاعية".