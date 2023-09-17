"العدل الدولية" تنظر دفوع روسيا في قضية ترتبط بمزاعم إبادة جماعية

تنظر محكمة العدل الدولية، غدًا الإثنين، في قضية ترتبط بمزاعم روسية تقول إن حرب موسكو لأوكرانيا جاءت بهدف منع إبادة جماعية.

ورفعت أوكرانيا القضية إلى أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بعد أيام فقط من بداية الحرب الروسية ضد أوكرانيا في 24 فبراير شباط العام الماضي. وتقول كييف إن روسيا تنتهك القانون الدولي بقولها إن "الحرب كانت مبررا لمنع وقوع إبادة جماعية مزعومة في شرق أوكرانيا".

ويواصل مسؤولون روس اتهام أوكرانيا بارتكاب إبادة جماعية.

وتطالب روسيا بإسقاط القضية معترضة على اختصاص محكمة العدل الدولية. ولن تتطرق الجلسات التي من المقرر أن تستمر حتى 27 سبتمبر أيلول إلى حيثيات القضية وإنما ستركز على الدفوع القانونية بشأن الاختصاص القضائي.