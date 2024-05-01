اتهمه بالفشل.. ترامب: هناك أشخاص جيدين "أكثر كفاءة" لمنصب نتنياهو

هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متهماً إياه بالفشل في سد الثغرات الأمنية التي تسببت بوقوع هجوم "حماس".

وأكد ترامب في مقابلة مع مجلة "تايم" الأمريكية، نشرت الثلاثاء، وجود أشخاص "أكثر كفاءة" في إسرائيل يمكنهم تولي منصب نتنياهو.

وقال ترامب في مقابلة مع مجلة "تايم" الأمريكية، إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعرض لانتقادات محقة لفشله بوقف قتل حماس للمدنيين الإسرائيليين في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأشار ترامب إلى أن "ما وقع في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي كان ينبغي ألا يحدث أبدا، وكل شيء كان موجوداً لوقفه، وكثيرين كانوا على علم به، لكن إسرائيل لم تكن على علم به، ونتنياهو يلام على ذلك بشدة".

وقال ترامب أيضاً إن "حل الدولتين" في المستقبل بين إسرائيل والفلسطينيين "سيكون صعباً للغاية"، على الرغم من أنه لم يوضح فكرته للمضي قدماً.

وأضاف: "كان هناك الكثير من الأشخاص الذين أعجبتهم الفكرة قبل 4 سنوات، واليوم، هناك عدد أقل بكثير من الأشخاص الذين يحبون هذه الفكرة".