منها الانتخابات الأمريكية.. 4 مخاطر تهدد العالم في 2024
حدّد رئيس المجموعة الأوروبية الآسيوية "أوراسيا" إيان بريمر، أبرز المخاطر التي تهدد العالم في 2024.
و حسب موقع "آكسيوس"، فإن أبرز المخاطر تاثيرا على العالم هذا العام التي حددها بريمر هي "الولايات المتحدة ضد نفسها"، مشيرًا إلى أنه مع نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، "فإن اليقين الوحيد هو استمرار الضرر على النسيج الاجتماعي الأمريكي، والمؤسسات السياسية، ومركز الولايات المتحدة العالمي".
ومن بين التهديدات الواردة في قائمة بريمر، الوضع في الشرق الأوسط، قائلًا: "إن من المرجح أن يكون الصراع الحالي في غزة مجرد المرحلة الأولى في صراع أوسع في عام 2024."
وأشار بريمر أيضًا إلى انتشار سيطرة الذكاء الاصطناعي غير المقنن، إذ قال: "في عام سيتوجه فيه أربعة مليارات شخص إلى صناديق الاقتراع، ستستخدم الأطراف الفاعلة المحلية والأجنبية - ولا سيما روسيا – (الذكاء الاصطناعي) بالتأثير على الحملات الانتخابية، وإثارة الانقسام، وتقويض الثقة في الديمقراطية، وزرع الفوضى السياسية على نطاق غير مسبوق".
إضافة إلى ذلك، فقد رأى بريمر، أن تعميق الروابط بين روسيا وإيران وكوريا الشمالية يشكل تهديدًا للاستقرار العالمي.