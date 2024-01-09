منها الانتخابات الأمريكية.. 4 مخاطر تهدد العالم في 2024

حدّد رئيس المجموعة الأوروبية الآسيوية "أوراسيا" إيان بريمر، أبرز المخاطر التي تهدد العالم في 2024.

و حسب موقع "آكسيوس"، فإن أبرز المخاطر تاثيرا على العالم هذا العام التي حددها بريمر هي "الولايات المتحدة ضد نفسها"، مشيرًا إلى أنه مع نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، "فإن اليقين الوحيد هو استمرار الضرر على النسيج الاجتماعي الأمريكي، والمؤسسات السياسية، ومركز الولايات المتحدة العالمي".

ومن بين التهديدات الواردة في قائمة بريمر، الوضع في الشرق الأوسط، قائلًا: "إن من المرجح أن يكون الصراع الحالي في غزة مجرد المرحلة الأولى في صراع أوسع في عام 2024."